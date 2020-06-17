﻿失業率5.9%創15年高 ﻿﻿餐飲業料復甦增聘人手﻿

本港三至五月的失業率因疫情升至百分之五點九，為超過十五年新高，超越○九年全球金融危機爆發後的高位，失業人數增加二萬七千九百多人；就業不足率創近十七年高位，達百分之三點五。不過，重災區餐飲業界看好六月後的消費環境，已着手招聘更多員工。



統計處昨日公佈，本港三至五月的失業率創百分之五點九，創十五年新高，較二至四月的百分之五點二，高零點七個百分點；失業人數（不經季節性調整）由二月至四月的二十萬二千五百人，上升至三月至五月的二十三萬零四百人，增加約二萬七千九百人。



當中零售、住宿及膳食服務業合計的失業率升至逾一成，是沙士後的高位，而餐飲服務活動業高達百分之十四點八；建造業上升至百分之十點八，運輸業、資訊及通訊業、教育業，以及藝術、娛樂及康樂活動業的勞工市場情況亦轉弱。



四至六月數據料破六



勞工及福利局長羅致光昨坦言，下月公佈的四至六月失業率「幾大機會突破百分之六」，但失業率升幅放緩，顯示保就業計劃出現預期作用，相信企業獲資助後，可有效緩解失業情況。記者多次問及為何不考慮設立失業援助金，羅強調政策非常複雜。



香港餐務管理協會會長楊位醒對本報表示，最新失業數字反映餐飲業最差市況，預料六月後的生意會逐步回升，業界已不用員工放無薪假，並着手招聘更多員工，以應付樓面及廚房工作，維持有效率服務。他指即使七月是淡季，但相信「市民的消費力已經蓄勢待發」，預料會對勞動市場帶來增長動力。



此外，人力資源公司ManpowerGroup於四月訪過本港過百名僱主，涵蓋金融保險、房地產、批發零售及服務業，發現在第三季有意增聘及縮減人手各有一成二，僱主招聘意欲疲弱，短期內就業市場仍會承壓。



