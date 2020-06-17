  • 2020年6月17日 星期三
  • 31º
  • 69%
熱門： 交通補貼私了盧覓雪李力持陳朱素華

日報新聞 > 港聞

保就業接逾42萬申請 已處理個案批114億

2020-06-17 列印
　　特首林鄭月娥表示，「保就業」計劃第一期申請共收到逾四十二萬八千份申請，包括逾十六萬八千名僱主及超過二十五萬份自僱人士的申請；首兩批完成審批及發放的申請涉及五萬九千五百名僱主，涉及四十九萬僱員，合共提供一百一十四億元工資補貼。

　　林鄭月娥昨指出，政府最新評估有二十五萬六千名僱主合資格申請，目前已提出申請的佔六成六，而每名受惠僱員平均在六至八月獲資助二萬三千二百萬元，非常接近每月不多於九千元資助的上限，大約佔百分之八十六，形容計劃「用得幾好、幾盡」。

　　政府下周會開始公佈參與計劃的僱主名單、涉及的僱員總數及補貼金額，她希望社會不要污名化有關僱主。她又說政府會總結保就業第一期的申請經驗，希望爭取七月或八月初接受第二期申請。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd