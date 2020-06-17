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五月份綜援宗數跌0.2%

2020-06-17 列印
　　社會福利署昨日公佈，五月份整體領取綜援的個案總數為二十二萬七千多宗，較四月份減少四百二十八宗，按月跌百分之零點二，其中失業類別個案總數輕微上升一點四個百分點，共有一萬八千四百二十七宗，而新申請數字較四月大降百分之四十五，即有二千一百六十四宗申領個案。

　　在其他類別中，領取低收入綜援按月跌幅為百分之三點七，年老類別個案下跌百分之零點六，單親類別個案上升百分之零點六，永久性殘疾類別個案和健康欠佳類別個案均上升百分之點四。計及所有類別，受助總人數超過三十一萬六千多人。

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