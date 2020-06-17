維園未見有大批市民聚集，但下午三時半後，有人號召改到銅鑼灣東角道聚集，亦有人進入希慎廣場內叫口號及揮舞旗幟。有防暴警員在附近軒尼詩道截查可疑人，並搜查其隨身物品，其後獲放行。
晚上六時許，數十名市民進入中環ifc中庭及各樓層進行「和你sing」活動，有人在中庭揮舞旗幟及唱歌，防暴警則在外戒備，亦未有人涉違限聚令及被捕。
本港昨日沒有新增新冠肺炎確診個案，政府進一步放寬「限聚令」。由本周五（十九日）起，公眾地方群組聚集人數，由八人放寬至五十人，為期十四日，至下月二日。食肆可獲豁免，其每枱人數限制亦將於同日撤銷。有飲食業...
2020-06-17
中印邊界地區近日摩擦頻生。昨日印媒引述新德里當局表示，有三名印度軍人在接壤中國邊境的戰鬥中陣亡。又有外媒報道指中國解放軍方面亦有五死十一傷。中國解放軍西部戰區新聞發言人張水利大校就事件發聲明指，印軍違...
2020-06-17
近日朝韓因「傳單事件」導致關係緊張，昨日更一步惡化。韓方的統一部證實，位於北韓開城工業園區的兩韓聯絡辦公室（聯辦）被炸毀，形容是「順應民心」，朝軍亦表示已保持萬全的備戰狀態。南韓對炸毀聯絡辦表示遺憾，...
2020-06-17
馬鞍山雅典居向來以用家為主，是次介紹自製相連的複式放盤更見罕有，實用面積約3153方呎，業主斥資逾600萬裝潢，一屋充滿豪宅氣勢，屋內為5房5套間隔，而且一屋多窗設計，把吐露港及八仙嶺山景盡收眼簾。 ...
2020-06-17
美國在經濟重啟後，部份地區出現新增病例增長速度加快的跡象，投資者對第二波疫情爆發的疑慮加深，美股三大指數齊跌，杜指早段挫逾700點，後跌幅收窄至約140點，納指轉升。杜指早段報25465點，跌140點...
2020-06-16
英超今晚重開，先進行兩場補賽，焦點落在曼城主場對阿仙奴身上。這仗牌面上是「Big6」大戰，但槍手今季遇強即屈，整體實力已被藍月拋離，今仗勢毫無還擊之力，主勝穩開。此外雙方近年交手多次開2.5球「大」，...
2020-06-17
瑪莎拉蒂最新Ghibli Ribelle特別版，亞洲限量30部，香港及澳門配額15部，一身專用酷黑外觀及雙色內裝是賣點，350ps馬力3公升V6雙Turbo引擎則是靈魂所在。 Ghibli Ri...
2020-06-17
黃宗澤（Bosco）最近在新劇《飛虎之雷霆極戰》飾演前特工「汪國棟」， 同特工張曦雯「邱皓月」有段刻骨銘心愛情。現實中，年底12月便踏入4字頭的Bosco，雖然緋聞傳唔停，早前更有指他撻着內地女星張沙...
2020-06-17
受新冠肺炎疫情影響，港府昨天公佈的最新失業率驟升至百分之五點九，比起二○○九年金融海嘯更差，創十五年來的新高。由於失業率是滯後的統計數據，正反映三至五月疫情最險峻的狀況，但自六月以來，即使有小型群組的疫情發生，但總體而言確診個案還是大減，而當局亦開始放寬限聚令，市面回復生氣，勞動市場將會穩定下來，捱過疫情高峰考驗的僱主，是時候招兵買馬了。 所謂有危就有機，在過去大半年疫情內，不少商店捱不住而倒閉，市面吉舖湧現，哀鴻遍野，失業人數隨之而上升，政府眼見各行各業陷於水深火熱，先後推出多輪抗疫支援計劃，為僱主帶來及時雨，加上最近的保就業計劃，支持僱主保留僱員，依然屹立不倒的僱主，經...
2020-06-17
澳洲方面報道，十一日前在澳洲鷹園馬場舉行的兩歲馬一級賽阿堅斯錦標跑中，跑第三名的The Drinks Cart已經售往香港，該駒將在明日接受當地獸醫檢驗，倘若獲得通過，證明符合運港要求，交易便會正式落實，抵港後將交由練馬師告東尼訓練。The Drinks Cart服役至今上陣六次，取得三冠兩季，演出準繩。 馬場浮世繪
2020-06-17