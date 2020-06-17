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反修例遊行一周年　警方重裝戒備

2020-06-17 列印
■警員在銅鑼灣截查可疑人士。
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　　民陣昨日發起反修例遊行一周年大遊行，被警方發出反對通知書，但仍有網民發起下午銅鑼灣維園遊行至金鐘政府總部，至少八輛警車及大批防暴警員在銅鑼灣一帶巡邏，水炮車及銳武裝甲車亦於高士威道戒備。

　　維園未見有大批市民聚集，但下午三時半後，有人號召改到銅鑼灣東角道聚集，亦有人進入希慎廣場內叫口號及揮舞旗幟。有防暴警員在附近軒尼詩道截查可疑人，並搜查其隨身物品，其後獲放行。

　　晚上六時許，數十名市民進入中環ifc中庭及各樓層進行「和你sing」活動，有人在中庭揮舞旗幟及唱歌，防暴警則在外戒備，亦未有人涉違限聚令及被捕。　　

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