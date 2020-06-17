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前高院法官阮雲道猝逝

2020-06-17 列印
■前高院原訟庭法官阮雲道離世，終年七十七歲。
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　　前高院原訟庭法官阮雲道，昨晨七時許，在西區薄扶林碧瑤灣寓所發現昏迷房內，據悉，家人發現報警，救護員到場為事主急救送院，惜返魂乏術，終年七十七歲。警方初步調查認為無可疑，初步不排除是突發心臟病，但真正死因有待剖屍確定。阮雲道噩號傳出、相識數十年的親友及法律界朋友都感到十分驚訝及惋惜。

　　阮雲道一九四三年出生於越南，一九四八年移居香港，一九七○年獲得英國大律師資格，在港私人執業。一九八四年，任大律師公會執行委員會成員，並於一九九四年加入律政署，成為首位擔任刑事檢控專員的華人。一九九八年獲委任為香港高等法院原訟法庭法官，在二○○八年退休。
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