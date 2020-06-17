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路旁大樹橫枝折斷砸老婦

2020-06-17 列印
路旁大樹橫枝折斷砸老婦
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　　沙田積信街發生大樹橫枝塌下傷途人意外，一棵十多米高石栗樹的兩米長及直徑約十厘米橫枝，疑早前颱風「鸚鵡」吹襲後受損，昨早八時許，突然有橫枝折斷墮下，擊中一名四代同堂的八十五歲姓張老婦，她頭部受傷，部份身驅被樹枝壓着，途人見狀報警求助，消防及救護員到場移開樹枝救出傷者及包紮後送院，治療後情況穩定。意外後，消防員協助將塌下路邊樹枝清理，鋸樹組人員事後到場鋸走樹頂有塌下危險的橫枝。

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