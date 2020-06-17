  • 2020年6月17日 星期三
  • 31º
  • 69%
熱門： 交通補貼私了盧覓雪李力持陳朱素華

日報新聞 > 港聞

蓬佩奧楊潔篪會面料談香港問題

2020-06-17 列印
■蓬佩奧與楊潔篪會面，屆時將談及疫情、貿易、香港、軍控、北韓等問題。
Previous Next

　　彭博社引述知情人士指，美國國務卿蓬佩奧將於當地時間周三，在夏威夷希卡姆空軍基地與中共政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會面，期間兩人將談及新冠肺炎疫情及香港等問題。

　　報道指，蓬佩奧當地時間周二離開華盛頓，周三與已到達夏威夷的楊潔篪在希卡姆空軍基地會面，屆時兩人將談及疫情、貿易、香港、軍控、北韓等問題，以至中美近期針對雙方記者採取的行動。

　　消息人士透露，中美因貿易、疫情、香港等問題等導致關係緊張，中國主動要求該次會晤。不過中美暫時仍未證實事件，中國外交部早前亦拒絕評論有關消息。

　　據悉，蓬佩奧會在會上就《港區國安法》立法問題向中國施壓，但有分析指中方不會讓步。同時，蓬佩奧亦可能藉着着與楊潔篪會面，游說中方參與中、美、俄進行核裁軍的三方談判。





想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd