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美股中段升486點

2020-06-17 列印
　　市場憧憬聯儲局持續「放水」，美國周二股市杜指早段上升，中段報二六二四九點，升四百八十六點；納指則報九八八八點，升一百六十二點。滙控美國預託證券價格見三十七點三六港元，跌零點○四港元；騰訊則見四百五十點二八港元，升一點四八港元。紐約期金報每盎司一千七百三十四點五美元，升七點三美元；紐約期油則報每桶三十七點三一美元，升零點一九美元。
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