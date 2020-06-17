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疑油門當腳掣　西醫受傷被困 新車失控如炮彈直插停車場更亭

2020-06-17 列印
■新落地電動車駛入又一城商場停車場時失控，車頭直插入一個更亭。
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　　受傷司機姓鍾（五十六歲），據悉為一名心胸肺外科專科醫生，在旺角開設診所。昨午四時許，鍾駕駛新購買落地不久電動私家車，進入又一城商場停車場泊車，當車駛至閘口時，突然失控撞及石壆全車拋起，如炮彈般車頭直插入閘旁一個更亭，據悉，該更亭用來收集出入車輛數據。

　　意外中，更亭上半截撞毀，車頭擱在更亭上，私家車車頭損毀，檔風玻璃爆裂，左尾輪爆胎，司機一度被困，而天花消防喉亦被撞毀漏水，幸當時更亭內無人，否則後果堪虞。報警後消防及救護員到場，將輕傷醫生司機救出及包紮後，送往明愛醫院治理，送院時清醒。

　　警方封銷現場調查，不排除有人誤把油門當腳掣肇事，及後召來工程車將肇事私家車吊回地上，再拖走等候檢車，意外原因警方仍調查中。據悉，肇事電動車剛於上月十二日首次登記落地，價值約三十五萬元。

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