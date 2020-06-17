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去年死亡個案8885宗 警稱數字相若

2020-06-17 列印
　　監警會昨日舉行會議，討論警方處理屍體發現和調查失蹤人士。警方指，去年的屍體發現和死亡個案有八千八百八十五宗，與前四年數字相若，另接獲二千六百四十三宗失蹤個案，數字有所下跌，而所有十六歲或以下失蹤人士都能尋回，有六十一宗個案仍在調查中。

　　有委員問及死因有無可疑是否由警方決定，警方刑事總部署理警司許綺惠指，有很多不同人士參與初步評估，包括法醫等，經評估後，警方才會向死因裁判官作初步報告。警方監管處處長劉賜惠批評，反修例事件期間有很多謠言，包括有傳言指有人被自殺、被失蹤，形容是「子虛烏有」，令人誤以為警方可以隻手遮天。

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