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機場快線第三季升級 翻新座椅可電子支付

2020-06-17 列印
機場快線第三季升級 翻新座椅可電子支付
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　　港鐵計劃在第三季起，陸續提升機場快線多項設施及服務，包括添置新款自助售票機及翻新列車座椅等。

　　港鐵表示，乘客日後在香港國際機場將可透過電子付款方式如信用卡等，在新增設的自助售票機購買機場快線單程票二維碼車票。乘客在機場快線月台候車時，亦可留意乘客資訊顯示屏，了解下一班車的座位資訊，更早知道那個車廂仍有空位。

　　另外，有見乘客對的士轉乘機場快線優惠十分受落，港鐵計劃與召喚的士的流動應用程式合作，於今年第三季起讓乘客可透過MTR Mobile召喚的士及購買車票，若乘客乘搭的士到香港站、九龍站及青衣站，更可享機場快線車票優惠。

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