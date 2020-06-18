﻿滙控全球大裁員 削3.5萬職凍結招聘

受盈利下滑打擊，滙豐控股將恢復早前擱置的大規模裁員計劃，預料中期內要裁減約三點五萬個職位，佔全球員工約一成半，並凍結所有外部的招聘。滙控香港發言人證實有關消息，但沒透露香港將要裁減多少職位，只強調香港仍是集團增長計劃的核心。



滙控今年二月公佈全年業績時，曾宣佈裁員及架構重整計劃，隨後因應新冠肺炎疫情而將計劃擱置。路透社引述滙控行政總裁祈耀年發給員工的備忘錄指，從今年第一季業績可見，公司盈利下滑，且根據經濟預測，集團未來面臨挑戰，因此不得不重啟早前擱置的裁員計劃，預計中期內會裁減三點五萬名員工，將員工總數由二十三點五萬降至二十萬人。



發言人：港仍是增長核心



報道指，滙控將凍結所有外部招聘，盡量從內部調撥員工以填補空缺。同時，祈耀年已要求高級管理層考慮如何在下半年削減成本，強調消息不受歡迎，亦理解將引起員工的憂慮，但集團不能無限期暫停裁員計劃，因這不是「會不會裁員」的問題，而是「何時裁員」，希望員工明白公司的處境。



滙控香港發言人證實有關備忘錄，但沒回應裁員何時開始，以及當中涉及香港多少職位，只強調香港仍是集團增長計劃的核心，會繼續投資和發展亞洲業務。滙控早前決定年底前不會派息或回購股份，直至可衡量疫情對全球經濟及公司業務的影響，又提醒信貸損失會在疫情期間增加，致使集團業績受壓。



獨立股評人胡孟青認為，包括香港及內地在內的亞洲業務，近年佔據滙豐較大一部份收入，集團早前強調未來會將業務重心擺放在珠三角市場，因此她預料裁員計劃對香港及內地的影響不大，或主要涉歐美等地員工。她指，疫情令銀行業業務下滑，滙控無可避免要精簡架構，建議市民若想買滙豐股份，必須謹慎。



在英國，勞工組織Unite發聲明反對裁員計劃，強調會盡一切方法，確保滙控員工的工作得到保障。聲明形容，疫情期間，滙控員工作為關鍵勞工，一直堅持工作，確保顧客可如常使用金融服務。現時滙控是時候支持僱員，認同他們的努力。



此外，滙控昨日收市升近百分之一，報三十七點七元，升零點三元。