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袁國勇：結合核酸與血清檢測更準確

2020-06-18 列印
　　本港昨日新增八宗輸入性新冠肺炎個案，患者分別由巴基斯坦和菲律賓返港。港大微生物學系講座教授袁國勇的團隊研究發現，結合核酸檢測和血清檢測能更準確發現確診病例。

　　袁國勇團隊招募二百一十五名「鑽石公主號」郵輪乘客作研究，當中有九名確診者，他們的抗體樣本同樣是到第八日才轉為陽性，另有一名患者在抗體檢測呈陽性，但在核酸檢測呈陰性。團隊指無症狀的患者會持續「播毒」，建議同時用核酸檢測及血清檢測進行社區篩查。

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