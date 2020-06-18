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美逾11萬人染疫死 超一戰美軍陣亡人數

2020-06-18 列印
　　美國爆第二波疫情，全國增至二百一十三萬人感染新冠病毒，近十一萬六千人病逝，超過第一次世界大戰的美軍陣亡人數。全美有十八個州的新增個案呈上升趨勢，包括德州，佛羅里達、俄克拉荷馬及亞利桑那等。白宮推算，十月死亡人數可能上升至二十萬人。

　　此外，牛津大學研究團隊進行臨牀試驗，安排二千一百名住院患者連續十日服用類固醇地塞米松，與四千三百名未有用藥的患者比較，發現使用呼吸機的患者中，服用者的死亡率降低三分一，需要供氧的患者中，死亡率亦降低五分一。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，本港留醫深切治療部的病人若出現休克，也會使用類固醇治療，但用藥必須經謹慎評估。

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