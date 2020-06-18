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康文署周六起重開多項設施

2020-06-18 列印
　　康文署昨宣佈，將於周六起陸續重開康樂設施，包括免費戶外足球場、籃球場、排球場、手球場等。同日起重開的兩個公眾游泳池分別為港島區小西灣游泳池，以及九龍區摩士公園游泳池。

　　下周一起重開的設施包括收費草地足球場、棒球場、欖球場、籃球場、排球場等隊際運動設施，以及免費戶外兒童遊樂設施。市民於周六開始，可使用康體通在網上、各分區康樂事務辦事處預訂收費康樂設施。

　　文化設施方面，康文署將在周五恢復接待有現場觀眾的演出或活動，並設特別座位安排，如音樂廳、劇院、演藝廳等，觀眾入座人數將不超過原定可容納人數的一半。

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