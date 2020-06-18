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新公務員工會罷工「公投」 聶德權：立場很有問題

2020-06-18 列印
　　新公務員工會周六舉行罷工投票，公務員事務局局長聶德權接受內地傳媒訪問時指，他們在社交媒體上寫明要參與一個全港反對國家安全立法的跨工會「公投」，已經是一個表態，即反對國家安全立法，形容是很有問題。

　　聶德權又稱，如果透過公務員工會表達違反公務員操守的言論，都屬於違反公務員守則。

　　政府會根據紀律程序對相關公務員進行跟進，對於已核實違反公務員​​守則的同事，一定會嚴肅認真地處理，他不會容忍違紀行為，公務員必須政治中立。

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