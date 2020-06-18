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﻿美股中段跌99點

2020-06-18 列印
　　市場觀注中美關係進展，美國周三股市杜指早段反覆，中段報二六一九○點，跌九十九點；納指則報九九五三點，升五十七點。滙控美國預託證券價格見三十七點一一港元，跌零點五九港元；騰訊則見四百五十二點一四港元，升一點五四港元。

  紐約期金報每盎司一千七百三十一點六美元，跌四點九美元；紐約期油則報每桶三十七點八美元，跌零點五八美元。
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