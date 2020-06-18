將警員「起底」違禁令 設計師判監28日

已婚女設計師在facebook轉貼某警員及其家人的個人資料涉「起底」，被指控民事藐視法庭，高浩文法官昨日在高等法院判其監禁二十八日，緩刑一年。今次為首宗違反警察起底臨時禁制令案被判刑。被告須支付三萬元訟費。



高浩文法官判刑時指，法庭在一九年十月二十五日頒發臨時禁制令，禁止任何人於網上非法披露並廣泛發佈警務人員的個人資料。任職自由平面及珠寶設計師的三十九歲被告陳藹柔（見圖），案發前沒有留意涉案臨時禁制令已頒佈的新聞報道，受周梓樂墜樓事件影響而情緒低落，一九年十一月五日在網上看到涉案警員及其家人的個人資料，複製並公開轉發訊息，另加上涉案警員姓名及眾黑警血債血償的字句，導致該警員及其家人每日最少收到二十次粗口滋擾電話，其妻子飽受失眠的折磨並害怕被人認出，他與妻子到外國暫避後居住在安全屋三個月。



