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女模遭三兇徒淋黃漆

2020-06-18 列印
　　女模特兒在南昌站商場被歹徒淋油「催花」。女事主偕男友人途經商場平台時，三名男子突然趨近，不由分說向她身上淋潑黃色漆油，女事主猝不及防身體及衣服沾滿漆油，男友人未能及時護花，與事主目送兇徒逃去，報警獲送院。

　　慘被淋油女事主姓葉，三十歲，報稱任職模特兒。前晚十一時許，她偕一名四十七歲姓吳男友人，途經港鐵南昌站V walk商場五樓平台時，突然有三名男子走近兩事主，不由分說向葉女身上淋潑黃色漆油，女事主猝不及防，全身衣物及身體均沾上黃色油跡，非常狼狽；同行男友人在對方人多勢眾下，亦未能及時護花。兇徒逞兇後拔足逃去。

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