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入稟控李力持誹謗 盧覓雪申禁制令及索償

2020-06-18 列印
■藝人盧覓雪。 資料圖片
■導演李力持。 資料圖片
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　　導演李力持三月在社交網站facebook發文指，女藝人盧覓雪遺失電話，導致她性愛影片流出，並加上作嘔配圖等等。盧早前已否認自己是當事人並表示會作出法律行動。她昨日入稟區域法院申請禁制令，並向李力持索償。

　　根據入稟狀，原告盧覓雪指控被告李力持在三月十一日於facebook「李力持」帳戶上，發表兩項惡意虛構和永久性誹謗的言論。但盧覓雪未有在入稟狀中，提及索償的金額。

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