七月七折 八月八折 逾千食肆大優惠 萬元落袋食好啲

政府將向合資格永久居民派發一萬元，各行業部署大優惠，吸引市民消費。飲食業響頭炮，在市民最快下月初收錢後，多間大飲食集團逾千間食肆七月十五日起晚市提供七折，八月則有八折，不設最低消費。部份餐廳亦推出七折套餐吸客。財政司司長陳茂波呼籲市民收到一萬元後積極消費，對經濟有推動刺激作用。



財政司司長陳茂波昨天聯同飲食業界代表會見記者，他指市民最快於下月八日起陸續收到政府發放的一萬元現金，呼籲市民收錢之後，積極刺激本地消費，屆時飲食業界將配合，推出大優惠飲食計劃。他指，香港經濟受嚴重打擊，難以在短期內恢復外貿，因此政府向市民派現金，比派消費劵更快捷地「開心消費」，「使政府錢去食好啲。」



政府業界聯手 歡迎小店加盟



飲食界立法會議員張宇人說，參與優惠計劃的食肆，由下月十五日起晚上六時後七折優惠，到八月就推八折，並不設最低消費，食肆可以彈性制定單一菜式或套餐優惠，料有過千間食肆參與，亦歡迎小店加入，「你做到嘅就嚟參加。」被問到支持反修例運動的「黃店」能否參加優惠計劃，財爺說歡迎不同店舖自由推優惠，做到百花齊放。



張宇人又表示，參與食肆名單會下月八日在網上公佈，並會設計一些標籤讓食肆展示，讓市民辨認。他預料，飲食業界有望能夠吸納現金派發計劃近一半金額，即約三百五十億元。



參與食肆舖面有標籤



香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，隨着疫情緩和，政府限客令亦放鬆，飲食業界已密鑼緊鼓籌備有關的優惠計劃，預料過往生意流失得比較嚴重的食肆以及大集團都會積極參加。



香港日本食品及料理業協會主席黃傑龍指，目前已有不少食肆大推優惠，希望多做生意，新一波優惠計劃，正好展示業界的集體力量，他領導的敘福樓集團旗下食肆會積極考慮參加，折扣優惠細節仍在商討。