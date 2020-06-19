﻿人大常委審議國安法﻿﻿ 四類行為將詳列刑責﻿

在北京，全國人大常委會昨日正式審議《港區國安法》，並對分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全等四類犯罪行為的具體構成和相應的刑事責任，作出明確規定。有分析認為，中央希望以最快的速度立法，不排除在三日的會期內通過《港區國安法》。



全國人大常委會第十九次會議昨天起一連三日在北京舉行閉門會議，會議早前一直沒有將《港區國安法》列入議程。但新華社昨午報道，人大常委會委員長會議已提請在昨日的會議審議《港區國安法》，法制工作委員會負責人向會議作了關於法律草案的說明。



不容勾結境外勢力



報道又指，草案對防範、制止和懲治發生在香港特區的分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全等四類犯罪行為的具體構成和相應的刑事責任，作出了明確規定。其中「勾結外國或者境外勢力」一項，與人大早前通過的決定草案中「外國和境外勢力干預」不同，「干預」改為「勾結」。



律政司司長鄭若驊表示，並未掌握《港區國安法》的具體條文，暫時難以評論有關的改動。她形容自己亦是從新聞得知有關改動的消息。民主派會議召集人陳淑莊認為，「勾結」等字眼在內地法律及普通法都未有具體的釋義，令人擔心日後《港區國安法》可以將罪行無限擴大。



劉兆佳：或三日會期內通過



全國港澳研究會副會長劉兆佳則表示，中央一直不公開會議的議程，或不想反對勢力動員施壓。他認為，中央是希望以最快的速度立法，不排除三日會期內通過《港區國安法》。正在北京開會的全國人大常委譚耀宗通過秘書表示，基於審議草案須依從保密的原則，故他不方便接受訪問。



