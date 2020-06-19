曾國衞：候選人參選資格 須由選舉主任決定

政制及內地事務局局長曾國衞（圖）日前表示，若九月立法會參選人在原則上否定或反對《港區國安法》，會令人質疑有關人士是否效忠特區，但至於是否不符合參選資格，則要由選舉主任決定，有關說法惹來外界質疑。港大法律系副教授戴耀廷昨日回應指，民主派參選人被取消參選資格的風險相當高，認為涉及國安法的言論是高危因素。



戴耀廷表示，民主派參選人即使在選舉正式「入閘」，政府亦可在投票前或者勝選後，以他們發表的有關國安法的言論為由，取消其參選資格。但他指，民主派已做好準備，若勝出初選的參選人在提名期被取消資格，可啟動「Plan B」，指定另一人頂替，而這人同樣獲初選機制認可。



民主黨立法會議員胡志偉批評，曾國衞的言論是「政治凌駕一切」，形容當局對於參選人是否擁護《基本法》這個問題，「龍門任擺、上綱上線」，等於給予選舉主任政治壓力。



