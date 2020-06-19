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美股中段跌78點

2020-06-19 列印
　　美國周四股市杜指開市下挫，中段報二六○四○點，跌七十八點；納指則報九九一九點，升八點。滙控美國預託證券價格見三十六點六四港元，跌零點四六港元；騰訊則見四百五十八點八九港元，升零點八九港元。紐約期金報每盎司一千七百三十美元，跌五點六美元；紐約期油則報每桶三十八點六六美元，升零點七美元。
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