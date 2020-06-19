疾控中心︰京疫情已受控 天津爆源頭不明確診新症

北京前日新增二十一人確診新冠肺炎，七日內累計一百五十八人染疫。天津亦發現一宗無外出史、無疑似或確診患者接觸史的病例。中國疾控中心首席專家指出，北京疫情已受控。港府昨晚宣佈，加強對從北京抵港人士的檢測。



內地前日新增二十四宗本土病例，當中二十一宗來自北京，兩宗來自河北，其餘一宗來自天津。兩名河北患者均為新發地批發市場的經營者。天津患者是希爾頓酒店集團旗下天津康萊德酒店西餐廳的廚工，自上月三十日起一直負責洗碗，偶爾清洗冷凍海鮮食材。病人發病前十四天無外遊史，亦無接觸疑似或確診病人。有關酒店已暫停營業，全體員工被隔離。



中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友指，北京疫情已受控，指每天新診斷報告病例不等於新感染的，對發病時間分析可知，大部份在幾天以前就出現發病症狀，從感染到發病還有一段時間，前天新增的二十一人都是在本月十二日以前發生的感染。



北京禁止來自中高風險地區等涉疫風險人士離京。北京市公安局副局長、新聞發言人潘緒宏強調，嚴格出京管理，堅決轉變傳播渠道，並不意味着封城。這是本着對全國兄弟省市高度負責的態度，以防輸出，防擴散為目標。



京來港須檢疫



特區政府稱為審慎起見，所有過去十四天曾到訪北京的人士（包括一般人士及獲豁免的人士），會獲發樣本瓶以進行新冠肺炎檢測，他們須依照指示自行收集及交回深喉唾液樣本作檢測。對於北京正爆發疫情，港大感染及傳染病中心總監何栢良亦建議港府要即時取消所有由北京返港人士免檢疫的豁免，並為從陸路或水路抵港人士病毒檢測，又指澳門日前已強制檢疫由北京入境者，批評港府反應慢和差勁。



