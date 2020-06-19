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港增四宗巴國輸入個案

2020-06-19 列印
　　本港昨日新增四宗輸入性新冠肺炎個案，均由巴基斯坦返港，並無新增本地個案。醫管局昨午舉行大會，指本港疫情有所紓緩，共確診一千一百二十一宗，年齡中位數是三十五歲，當中六成為輸入個案，兩成病人無病徵。局方稱，未來不會鬆懈，將會積極籌備設立社區康復隔離措施，加大採購及發掘本地生產的防護裝備，保護醫護人員免受感染等。

　　就「醫管局員工陣線」或參與反對《港區國安法》立法的罷工行動，醫管局主席范鴻齡強調，局方沒有政治立場，但員工不可以將其政治理念帶入醫管局，強調今次罷工是政治問題，絕不可接受，又批評有人威脅醫管局認同罷工人士的理念。

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