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﻿激動講手機﻿﻿女子墮海﻿

2020-06-19 列印
■墮海女子受輕傷送院。
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　　一名女子疑受工作困擾，昨日在大角咀海旁與友人通電話期間，突然情緒激動，一時不慎墮海險死，幸得船家及時救起。救護員到場將輕傷女事主送院。警員相信案件無可疑，列有人墮海處理。

　　墮海女事主姓劉，二十九歲，據悉在大角咀附近一間酒店工作，近日疑受工作及家事問題困擾。昨凌晨零時許，她在海輝道海濱公園與二十九歲姓嚴男友通電話訴苦，對話期間她突然情緒激動，疑步至海邊仍未有察覺，並不慎失足墮海，嚴驚聞女友呼叫聲報案求助；此時有途人路經發現亦報警，並將岸邊欄杆取救生圈拋落海給劉女抱緊。

　　警員到場時，女事主已由一艘舢舨救起返回岸上，她手腳被礁石割傷，嚴其後亦趕至陪同女事主送院，治療後無大礙。警方調查初期，一度懷疑女事主蹈海輕生，但她稱是意外墮海，否認自殺，案件遂列有人墮海處理。

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