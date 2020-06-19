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男子與友傾訴惹自殺疑雲

2020-06-19 列印
■消防員在城門河尋找疑投河男子，搜索無獲。
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　　女子與身在沙田城門邊男友人通電話，發覺他情緒低落及萌輕生念，掛線後恐他會跳河輕生報警求助，警員及消防員到場搜索未有發現，其後證實事主已安全返家，誤會一場。

　　二十四歲姓黎男子，昨凌晨近二時，在城門河近沙田鄉事會路近沙燕橋，與二十五歲姓陳女友人通電話，其間陳女在對話中聽到黎顯情緒低落。在掛線後她憶起男友人言語間疑萌輕生念，恐他會投河自盡報案求助。警員及消防員接報趕至，派消防蛙人落水搜索，惟一直沒有發現。至清晨六時許，警方聯絡上黎，獲悉他已返回寓所，救援人員遂收隊離場，事件轉列誤會處理。

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