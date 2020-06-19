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公屋聯會倡設首置第二市場

2020-06-19 列印
　　公屋聯會昨公佈《優化資助出售房屋計劃 2.0 》倡議書，建議包括調整居屋綠白表比例、設立居屋白表申請者入息下限、設立首置項目第二市場，以及協助首置人士置業資助措施等。

　　在首置盤方面，可參考居屋設立第二市場，可容許業主在購入單位第三年後，轉售予符合入息及資產限額的首次置業港人家庭，增加單位的流轉性。房委會重新考慮居屋綠白表的比例配置，並考慮以現時公屋的一人及二人家庭的入息及資產限額，作為居屋白表申請者一人及家庭的入息及資產下限。對於輪候公屋的人士，建議房委會可考慮放寬購買租置計劃的貨尾單位，以回應不同人士的負擔能力需要。



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