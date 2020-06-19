美海底光纖電纜擬不經港 商經局表失望

政府向每一位合資格的永久居民派發一萬元，錢最快於七月八日之後落入市民手中，估計總共有七百億元的公帑回饋公眾，但這筆龐大的金錢，能否最終投入消費市場，達到政府原先設想的刺激本地經濟的目標，還看各行各業能否吸引市民開心消費。飲食業昨天打響頭炮，宣佈在七月和八月推出飲食大折扣，反映業界眾志成城，搶飲頭啖湯，其他行業不要執輸，應及早推出大優惠，合力營造開心消費的大氛圍。 飲食業是去年社會行動和今年新冠疫情的重災行業，業界今次反應迅速，聯合起來行動，吸引市民在政府派錢後「食餐好」，期望吸納港府向人人派出的一萬元，以收復過去逾一年來的生意損失。如果成功，既有助維持員工人手，也遏止業界高...

2020-06-19