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美海底光纖電纜擬不經港 商經局表失望

2020-06-19 列印
　　美國司法部轄下小組基於國家安全考量，建議否決太平洋海底光纖電纜連接香港，改為只是連接台灣及菲律賓。商經局發言人表示不認同，並對此感到失望，指有關建議不但影響兩地通訊發展，亦會令美方的投資者和機構的利益受損，轄下小組的擔憂亦無事實基礎。

　　商經局發言人指出，香港是區域電訊樞紐，擁有世界級電訊基建，亦十分重視通訊系統的網絡安全規格，並有健全法律保障私隱，這些獨特優勢在「一國兩制」下受到充份保障。發言人強調，《港區國安法》立法能夠為投資者帶來信心和安穩的環境。

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