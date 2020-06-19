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涉虛假匯款 找換店女店東囚14月

2020-06-19 列印
　　海關接獲舉報，指旺角一間找換店涉嫌向顧客作出虛假聲稱，指會把款項匯到顧客指定的銀行帳戶，但其後未有匯款或只匯出部份款項，涉及十八名受害人，款項達三百二十三萬港元。海關調查後拘捕找換店女東主，控以違反《商品說明條例》，被告昨被判監禁十四個月。

　　這宗是《商品說明條例》實施後，首宗涉及找換店提供匯款服務的定罪個案，海關歡迎法庭裁決，認為判刑具阻嚇性，又提醒市民使用匯款服務時，要光顧有信譽和持牌店舖，並保留收據作日後跟進。

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