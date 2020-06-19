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東九嚴打違泊　發逾4400告票

2020-06-19 列印
　　針對東九龍區違例泊車情況嚴重，東九龍總區交通部及各警區人員於本月十六及十七日，一連兩天在區內交通黑點採取打擊違例泊車的執法行動，並採用最新試行的電子定額罰款通知書執法。行動期間共發出四千四百一十張定額罰款通知書及拖走三十六部違例停泊的車輛。

　　警方表示，東九龍總區將持續打擊重點交通違例事項，以確保道路暢順及保障道路使用者安全。如果有司機違例泊車，造成交通阻塞，或對其他道路使用者構成危險，警方除了會多次票控有關車輛及檢控司機外，亦有可能將車輛拖走。警方呼籲駕駛人士，切勿因一時之便，違例停泊車輛。

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