﻿全程在港修讀烹飪藝術文憑課程 跟米芝蓮大廚 認識烹調法國菜奧妙

「讓興趣成為專業」相信是不少人兒時的夢想，有否想過只要踏出第一步，其實夢想不是遙不可及。全港最具規模的煤氣烹飪中心聯同雲集全球頂尖名廚的Disciples Escoffier法國廚師會，為香港帶來首個具完整架構的傳統法國專業烹飪文憑課程——法國Disciples Escoffier糕餅藝術文憑課程及烹飪藝術文憑課程。課程是香港唯一能全程於本地上課而又能考取獲法國教育部認可證書的傳統法國專業烹飪文憑課程，而且口碑載道連演藝人士梁祖堯、谷祖琳、苟芸慧以及陳貝兒等都相繼報讀。



成就專業水準



米芝蓮星級餐廳實習機會



將烹飪學習體驗提昇至更專業的層次及水準相信會是學員報讀課程的目的。有見及此，煤氣烹飪中心與一直被評為烹飪世界的頂級學府之一的Disciples Escoffier攜手合作。學生從學習基本的刀具技巧開始，循序漸進，一步一步務求完全充分掌握法國菜烹調箇中精髓及奧妙，掌握法國美食的藝術。除此之外，學員於課程期間更有機會獲Disciples Escoffier安排到米芝蓮星級餐廳實習，跟高級米芝蓮大廚近距離學習，機會難得。







修畢可獲得開設法菜餐廳資格



兩個課程均由屢獲殊榮的大師級廚師以英語授課，修畢課程並完成相關考試後，學員可獲法國廚師會頒發「法國Disciples Escoffier文憑證書」及法國教育部頒發的「法國廚藝訓練第五級證書」，憑着證書學員可在法國開設法國餐廳或當執業廚師，為人生增添更多可能。



學員亦可根據興趣選擇糕餅藝術或烹飪藝術的課程。糕餅藝術是以糕餅類為主，對各種傳統法國糕點作全面培訓，課程時間共480小時，學員掌握傳統技巧後將運用現代創意，創作出具個人風格的糕點。而烹飪藝術課程則為法國美食愛好者而設，高強度的課程合共540小時，包羅專業的刀具處理、法國烹飪術語、傳統的法國烹飪技巧和知識。



「法國烹飪藝術文憑課程」課程簡介會



內容：課程簡介、名廚烹飪示範、星級名廚導師問答環節、學生作品展示



日期：2020年6月22日（星期一）



時間：下午3:00 - 5:00 或 晚上7:00 - 9:00



「法國糕餅藝術文憑課程」課程簡介會



內容：課程簡介、名廚烹飪示範、星級名廚導師問答環節



日期：2020年6月24日（星期三）



時間：晚上7:00 - 9:00



地點：煤氣烹飪中心（銅鑼灣利舞臺9樓）



報名及查詢，請致電煤氣烹飪中心2576 1535或6387 3157（辦公時間由上午9時至晚上7時）或發送電郵至towngas.cooking@towngas.com查詢。







從烹飪課程重新出發 開拓事業新里程



簡介：Alice、Carol、Gloria三人為法國私房菜「French Lab」創辦人，因愛上法菜，而參加由煤氣烹飪中心舉辦的法國烹飪課程，在課程中結識志同道合的彼此。在無心插柳的情況下，決定由零開始策劃私房菜餐廳，開展以興趣為前提的新事業。



「French Lab的意思，除了包涵傳統法國菜的特色，也包括創作和創新的意思。」她們興奮地道出。回想起當初選讀課程的原因，三位不約而同地道出烹飪是她們一直的興趣，亦是包涵文化及藝術集於一身的經典，期望日後能開展跟興趣相關的事業。「我們都是一切從零開始，對於一個已步入中年的我，確定是一個很剌激的改變。」Carol道出。



當被問到課程中有何印象深刻的時刻，Gloria指出每次切割食材，尤其是食肉動物的一刻，既害怕又好奇；Carol則指出，課程中曾試過因沒有聽從主廚的教導而燒傷自己，最後使她明白「Yes chef」的重要性。



最後，她們表示：「對於我們這零生意經驗的人來說，往後會遇到更多挑戰，不過我們會繼續『不後悔不後退』努力做下去。」



