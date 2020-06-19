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中大設博士研究生獎學金 每年逾21萬

2020-06-19 列印
　　中文大學設立「中大校長博士研究生獎學金」，以鼓勵因新冠肺炎疫情或各國旅遊限制，而未能赴海外修讀博士課程的學生，於中大修讀全日制博士課程。該獎學金計劃於二○二○至二○二一學年開展，獲甄選的學生除了可獲修業期內每年二十一萬六千三百港元的助學金外，更可獲八萬港元獎學金，以助他們達成學習目標。

　　具備出色的學術表現，包括校內學術成績平均積點達三點五或以上；以及已獲海外頂尖大學取錄就讀全日制博士課程，但因疫情或旅遊限制而須改變海外升學計劃的學生，均可申請。

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