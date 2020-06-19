教局向中小學發指引 元旦七一國慶須奏唱國歌

教育局昨日向全港中小學發出通告，提供有關展示國旗、區旗及奏唱國歌的指引，並要求學校在慶祝元旦、香港特區成立日等節日時，升掛國旗及奏唱國歌。



教育局發言人表示，「國歌法」在本月十二日正式刊憲生效，根據條例，教育局局長須就將國歌納入中小學教育發出指示。而「國歌法」的精神是尊重國歌，任何人不可公開及故意侮辱國歌，或不當使用國歌。所有中小學須提供機會，讓學生學習歌唱國歌，並教導學生國歌的歷史及精神，以及奏唱國歌的禮儀。



發言人指，中小學必須在舉辦慶祝元旦日（一月一日）、香港特區成立日（七月一日）、國慶日（十月一日）的活動時升掛國旗和區旗及奏唱國歌，同時，強烈建議學校在重要的日子及特別場合，升掛國旗和區旗及奏唱國歌，並鼓勵學校定期展示國旗及區旗或奏唱國歌。



發言人又指，為支援學界在現有基礎上教導學生認識和尊重國旗和區旗，並教導學生歌唱國歌、了解國歌的歷史和精神，以及遵守國歌奏唱的禮儀，教育局已檢視課程、整合相關資源，並加強課程支援措施。教育局重申，培養學生對國民身份的認同，是中小學教育的重要學習宗旨，學校須教育學生認識自己國家的國旗、國歌及國徽。



中小學校長指不構成壓力



資助小學校長會名譽主席張勇邦及中學校長會主席鄧振強向傳媒表示，教育局的通告不會對校方構成壓力，張勇邦希望局方要多與學校溝通，令校方了解如何在課程層面教授國歌，以符合不同學生的程度。鄧振強說隨住國歌條例生效，學校需要向學生介紹條文內容，在課堂上亦需要加強國歌的教育。



