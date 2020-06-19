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中國指三文魚或非病毒源頭

2020-06-19 列印
　　內地早前在新發地市場一片切割進口三文魚的砧板上驗出病毒，加上有紀錄片指挪威三文魚養殖場境衛生惡劣，令人擔心進口三文魚或是源頭。中國疾控中心表示，目前還沒有證據來表明三文魚是新冠病毒的宿主或者中間宿主。中心在京深海鮮市場的海鮮區，特別是三文魚交易攤位以及公共區域，採集樣本近五百件，結果都為陰性。

　　針對有關養殖場報道，挪威海產局昨日發聲明指當地食品安全監管系統遵循歐盟法規，同時對魚和魚的飼料進行監控，相關的監管系統和結果完全向公眾開放，強調養殖三文魚為安全健康的食品。

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