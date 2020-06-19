﻿讓老友記砌拼圖種花草﻿ ﻿園藝治療師助延緩腦退化﻿

綠意盎然的小植物，配以形狀各異的小花盆，長者在栽種花草和拼湊盆栽的過程中，既能抒懷解憂，亦可轉動腦筋，鍛煉手眼協調，從而減緩腦退化症狀。致力協助認知障礙老人的園藝治療師陳詠欣，往日是營營役役的白領儷人，但某天疲憊下班後，忽覺生活不該如此，毅然進修改變身份，冀望回饋社會：「人生本有很多選擇，應放膽做想做的事！」



左拼拼、右比比，多名「老友記」像幼稚園學童一樣，興奮又緊張地聽從「七十後」詠欣老師的指導，將四個不同形狀小花盆拼湊一起，有伯伯眼明手快，將四個盆栽堆砌為梯形，看來工整有致，也有婆婆擺放了三尖八角的園藝，但亦亂中有序，眾人其後堆泥插苗，建立迷你私家花園，笑聲此起彼落。



洋名Zoe的社會企業「蒲寓」創辦人兼註冊園藝治療師陳詠欣笑說，四個形狀各異的小花盆，是其社企與基督教團體路德會合作開發、讓認知障礙長者鍛煉身體機能的「巧翠智」工具之一，概念源自四塊不同形狀木塊、可拼成一百種圖案的智力四巧板，有關設計看似簡單，「其實內有乾坤！」



Zoe解釋，拼湊不同形狀盆栽的遊戲，可訓練長者的思考能力，以保持腦部活躍，並透過家人或照顧者從旁提問，幫助回憶往日點滴，重新體會過去經驗，繼而動手栽種鍛煉手眼協調，並通過記錄植物成長過程，協助重新掌握時間觀念等資訊，改善精神混亂和善忘問題，從而減緩腦退化症狀。



培訓黃金世代義工



這位讓長者腦筋靈動、內心快慰的老師，過往也恍如認知障礙長者一樣，遺忘了人生意義。Zoe透露，○一年完成城市大學公共行政課程後，前往澳洲修讀健康科學碩士課程，○四年畢業返港，在中文大學任職研究員，其後七年在多間銀行任職，獲取高薪厚職，但逐漸感覺失去意義，「覺得要改變自己，做一些幫助別人的工作。」



明確志向後，Zoe開始利用公餘時間報讀心理學、人生教練和兒童理財等課程，但未找到適合自己的公益事業，直至一三年祖母因肺癌去世，鬱鬱不歡報讀園藝治療體驗工作坊，不料深受感動。她憶起，導師服務臨終病人，讓病者與家人一同種植，家屬在至親死後繼續栽植盆栽，作為彼此最後連繫，「想起嫲嫲，覺得遺憾，我們之間未有任何事物承傳……」



「蒲寓」致力為患有認知障礙症的長者設計治療課程，至今已為逾一千五百位長者提供服務。為協助更多長者，創立伊始已推出「綠耆緣大使」計劃，至今培訓了七十多名五十歲至六十五歲「黃金世代」成為義工，協助六十五歲以上患有認知障礙的銀髮族體驗園藝治療。



園藝治療除了延緩腦退化，也適用於其他範疇，Zoe說曾通過栽種轉移長者的注意力，減少對方因病痛帶來的苦楚，並預防抑鬱等心理疾病。



