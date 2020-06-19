﻿旅業僱主領政府津貼﻿ ﻿低薪重聘員工諗縮數﻿

首期「保就業」計劃於日前截止申請，津貼尚未進入公司口袋，已有旅遊業僱主「度縮數」，逼員工簽約減薪及放無薪假，下月開始以政府津貼支付減薪後的全部薪酬，甚至將政府額外向旅遊業從業員發放的每月五千元津貼，用作月薪的一部份，變相扣減僱員工資。



《星島日報》報道，政府早前推出的八百一十億「保就業」計劃，向合資格僱主提供工資補貼，每名僱員最高九千元，截止前收到約十六萬八千名僱主申請。上周政府亦已完成處理逾二萬五千份申請，陸續發放工資補貼，但有旅遊業界反映，上月底已有僱主「走精面」，申請計劃補貼同時扣減員工薪金，保職位但不保人工。



在旅行代理商工作多年的余小姐，上月得悉其公司將申請「保就業」，隨後收到一份新合約，列明由本月至十一月，將以六五折出糧，並要求她每月放十天無薪假，「除開計算的話，新人工計法下我的日薪少了一截。」



津貼當人工計算



政府在防疫抗疫基金下推出旅行代理商及從業員支援計劃，合資格僱員可領取為期六個月、每月五千元的津貼，余小姐稱，其上司在她簽新約時表明，須以相關津貼用作支薪，「公司認為那五千元是人工的一部份，計及公司支薪，我最終會有一萬多元人工。」香港旅遊業革新總工會主席林基源指，該筆津貼直接向從業員發放，僱主當作「扣糧」是於理不合。



身兼監察政府抗疫基金僱員權益關注組召集人的工聯會副會長唐賡堯，近期也接獲不少旅遊業從業員求助，他直言，有無良僱主扣減前線員工薪金之餘，更威脅員工將每月五千元津貼發還公司，「前線導遊、領隊本身已經開工不足，現時還要將政府資助『倒貼』公司。」



旅遊事務署回覆指，計劃沒有就旅行代理商與其職員之間的未來僱傭安排加以規定，如雙方因《僱傭條例》規定或僱傭合約有關的條款出現狀況的話，相關職員應向勞工處查詢或求助。



受疫情影響，本港旅遊業被逼停擺，前線領隊及導遊過去半年每月只獲二、三千元底薪。香港旅遊業（外遊）領隊及導遊工會主席湯劍生稱，僱主的「保就業」補助尚未「入袋」，但業內從業員已向工會反映，部份旅行社領取津貼後的支薪方案較預期少，「有部份可以給足九千元，有的取中位數五千元，但亦聽聞有公司曾計劃只給二千元。」連同防疫抗疫基金下的每月五千元津貼，湯劍生預計，最理想的情況下，從業員將可獲總數一萬四千元津貼。



旅行社連月零收入，不少業界讓員工放無薪假半個月及發放半糧，香港入境旅遊接待協會會長林和忠坦言，僱主其後則利用「保就業」津貼支薪，變相可減少支出，「希望外界體諒東主先要捱得住，才可保住公司和員工。」



事實上，「保就業」計劃開始接受申請後，唐賡堯發現愈來愈多服務行業的前線員工，被逼自願離職，再被公司用低價重聘，以兼職或自僱身份於原職工作。負責處理相關申請的政策創新與統籌辦事處回覆指，計劃秘書處總共收到逾三萬多個電郵查詢及約十五萬個電話查詢，惟未有正面交代相關投訴數字。



