﻿籌建導盲犬學堂開綠燈﻿ ﻿回流有心人終償心願﻿

香港導盲犬服務中心爭取多年，上月終獲批在打鼓嶺一所空置校舍中，發展全港首所導盲犬訓練學校。中心的主席張偉民三十年前移民紐西蘭，用了十年時間，一磚一瓦鋪設他心中的寵物王國，提供寵物住宿、美容、訓練及檢疫服務，十年前他回流香港，最大心願就是協助導盲犬落地生根。隨着建校有期，六十五歲的張偉民可以計算退休的日子。



「很多人問我是不是有失明的家人，所以推廣導盲犬，其實我是開始做導盲犬的工作之後，才結識到盲人。」六十五歲的張偉民，接受《星島日報》訪問稱，十年前由紐西蘭返港，以義工的身份推動導盲犬服務，並視之為回饋的方式，「我身上的錢是從動物身上賺回來，我想將這些錢用在動物的身上，令牠們可以幫助人。」



張偉民自小喜愛動物，當年與動物相關的工作有限，他曾想過到海洋公園成為訓練員，「入海洋公園不止要英文好，泳術要求也高，我英文差、泳術不精，未申請也知道做不到。」直至一九八五年，他當時三十歲決定往美國紐約，學習寵物美容。為了從事理想職業，他決心惡補英文，用極有限的英文詞彙與外國人溝通，「不懂說grandfather（祖父），就說father's father（父親的父親），對方聽得明就好。」



學成回港後，由於當時香港幾乎無人做寵物美容工作，張偉民佔盡先行者優勢，收入足夠他養妻活兒，買車買樓，生活無憂。那個年代，朋友間的話題離不開移民，「每次朋友聚會，都有人宣佈離開，人人都走，到底我要不要走？」一九九○年，他隻身到紐西蘭一家寵物酒店打工，花兩年時間取得居留權，一家四口終可在當地團聚，「我離開香港時，細仔只有一個月大，我再見到他的時候，他已經識行識走了。」



當年他將變賣物業所得資金，在奧克蘭市郊一塊數萬方呎的空地建立寵物酒店，「一開始是一塊爛地，我們由寵物酒店開始，慢慢興建其他新大樓，包括美容中心、訓練場地、診所及檢疫中心。」他前後用了十年時間，成為紐西蘭首家動物檢疫中心及國內最大的寵物酒店。



導盲犬在紐西蘭存在多年，起初張偉民只是基於好奇心而修讀導盲犬訓練課程，後來他發現導盲犬不止是盲人的白杖，更是無可替代的心理治療師，「很多盲人是後天失明，由以前看到東西，到現在看不到，最大創傷其實在心裏面，有很多說不出的痛苦，導盲犬成為他們的聆聽者。」



他其後發現，原來早在七五年已有人把導盲犬由澳洲引入香港，但缺乏支援，效果不好。他於是決心帶領導盲犬重返香港，並落地生根。○八年，他不再經營紐西蘭的寵物酒店，先到澳洲修讀導盲犬訓練官課程，再回港為導盲犬開荒。



導盲犬近年已廣獲港人接納，張偉民近年亦成功培訓本地訓練員，並培育多隻港產導盲犬，惟未能覓地建立導盲犬訓練學校，令張偉民耿耿於懷。目前香港導盲犬服務中心位於葵涌的辦公室僅數千方呎，放滿文件雜物，他笑言：「（現址）像貨倉多過辦公室。」



新校舍料一年後啟用



他自一五年起物色空置校舍，直至他找到打鼓嶺前三和公立學校的空置地，終獲得村民首肯，「政府職員跟我去到校舍，見到雜草長得比人還要高，擔心我做不到，但我望住這塊地，就好像當年在奧克蘭一樣，可以變成有規模的導盲犬訓練學校。」新校舍預計一年後啟用，眼見爭取多年的訓練學校終有成果，張偉民終於可以思考退下來的日子，並期望五年內完成接班，「當年我為了移民離開家人，然後又為了發展導盲犬，再次一個人回來香港，是時候退下來了。」



