﻿疫市住劏房貴過賓館 最壞情況恐露宿街頭﻿

受疫情影響，本港私樓租金跌勢持續，但基層擠住的劏房租金未見下跌。有關注組織近月接獲大批基層求助，逾半表示其租住的劏房業主拒絕減租，甚至是疫市加租。有部份因疫情失業或開工不足的基層難抵貴租，急需租金援助，但有個案已申請多家社福機構資助，如經濟情況未見改善，劏房戶隨時下流至露宿行列。



《星島日報》報道，差餉物業估價署最新數據顯示，今年四月私人住宅租金指數按月跌百分之一點四，已是連續八個月下跌，今年首四個月跌幅逾半成。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，由於市場上租盤增加，加上疫情對經濟影響明顯，不少私樓業主近月均願意減租百分之五至十，與租戶共渡時艱。



業主唔怕冇租客



然而，放眼本地劏房租務市場情況，恍如置身另一個世界。在深水埗區從事劏房租盤代理的梁先生直言，即使疫情令整體租金下跌，劏房業主卻一直企硬不願減租，「業主一般是擔心單位無人租，才會減租留客，但劏房業主覺得劏房供不應求，租客走也不用怕。」



事實上，基層在疫情下首當其衝，連交租都有困難。本身任職售貨員的劏房住戶橋姐（化名），今年二月失去飯碗，無奈轉行做清潔，月薪只有五千五百元，惟前業主要求加租至逾七千元，「感覺他在逼遷，上年已經加一千三百元，疫情下再加四百元我真係攞唔出！」她唯有帶着兒女搬走，自四月開始居於太子一劏房，月租五千八百元，幸獲社工協助申請政府及非官方津貼，才能勉強交租。



「我可以點搬？」



橋姐現有收入低於其租金開支，故她上月向業主要求減租及延遲交租，「業主說他自己工作收入大減，企硬不減（租），但肯等我收到津貼再交租。」手上的租金津貼將近用完，橋姐自知以現有薪酬難以維生，惟疫情下搵工難，至近日才獲另一份清潔工面試機會，最快下月才可上班。她未有放棄尋找較低廉的租盤，惟現劏房租金不減，約一百呎的套房都要五千多元，「我可以點搬？搬去套房的租金差不多，搬屋本身都要錢啊！」



關注基層住屋劏房聯席近月接獲多名街坊求助，指其業主於疫市加租二百至五百元，加租幅度介乎百分之四至一成不等，聯席組織幹事朱詠妍其後訪問多名劏房住戶，發現超過一半住戶曾向業主要求減租，惟遭到拒絕，「有些業主覺得住戶沒有交租能力，反而要求加租，變相逼人走。」



基層大多從事飲食及零售業工作，疫情間不少人被公司解僱及放無薪假，致收入大減，須靠積蓄過活。朱詠妍表示，有個案自三月起，先後申請「渣打社聯劏房住戶租金資助計劃」及「公益金及時抗疫基金」，靠資助交租，惟對方至今仍未找到穩定收入的工作，面臨山窮水盡的境地，「下個月政府派錢一萬元，他們收到錢亦要即時用來交租。」



社區組織協會幹事戚居偉認為，業主企硬不減租金的原因，除了劏房長期供不應求外，亦看準基層難以支付搬屋所帶來的一筆過費用。劏房租金高企，有基層最近改為入住賓館，月租竟比劏房便宜。朱詠妍表示，目前知悉最少有五名街坊，在退租劏房後入住賓館，「有位中年先生，原本住深水埗劏房，租金連水電要六千多元，住賓館則一百五十元一日包水電，每月不過四千五百元，便宜二千多元。」不過，朱詠妍指出，基層租住賓館並無認可的租約收據，亦難以取得住址證明，將增加申請政府資助的難度。



