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初生野貓匿車尾轆 警民合力救出送愛協

2020-06-19 列印
■一眾交通警合力將小貓救出。
■小貓獲安全送到愛護動物協會作檢查。
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　　道路安全及愛護動物，人人有責。警方昨日透過社交平台表示，當日下午約一時，港島總區交通警員於堅拿道東近霎東街一帶進行交通管制期間，有途人告知警員，一隻野貓跳進一架剛停在路口的七人車車底。經觀察後，警員發現一隻初生小貓，匿藏於七人車的尾轆。在大家齊心合力之下，一眾交通警成功將小貓救出，並將小貓安全送到愛護動物協會作檢查。

　　警方稱，交通警的工作不單止負責道路安全，也會悉心保護小動物，亦呼籲市民注重道路安全及愛護動物。

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