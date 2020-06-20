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明起接受登記 申領萬元 千間分行周日開

2020-06-20 列印
明起接受登記 申領萬元 千間分行周日開
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　　明天可謂非一般的父親節，除了可以登記領取政府發放的一萬元，在限聚令放寬下，不少市民都會選擇外出用膳慶祝，更有機會觀賞到高食分的日偏食。全港約一千間銀行分行及約一百二十間郵政局，明早九時至下午五時會開放，方便市民交表。

　　合資格市民明日起可以登記申領一萬元，共有二十一間銀行參與現金發放計劃，除一間虛擬銀行（即眾安銀行）外，參與計劃的銀行均接受以書面表格登記，市民只要將填妥的表格投入銀行的專用收集箱。若以書面登記，會按年齡分三批接受登記，首兩周只接受六十五歲以上長者交表，申請人預計七月二十日起收錢。

　　若市民以電子登記，最快七月八日起收錢。政府發言人表示，持有銀行帳戶但沒有網上理財戶口的人士，可透過銀行網站登記，只需提供帳戶號碼、聯絡電話及身份證號碼首四個字母及數字。金管局提醒市民須核實網址是否正確，慎防偽冒網站。

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