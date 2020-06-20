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屋邨遊樂場及康文署球場重開

2020-06-20 列印
　　疫情放緩，政府宣佈陸續重開多項康體及文化設施，讓公眾放鬆身心。房屋委員會宣佈，今日起進一步恢復開放戶外籃球場、足球場及棋桌，以及下周一起恢復轄下公共屋邨的戶外康體設施，包括兒童遊樂區，屆時轄下所有戶外康體設施可供租戶重新使用。

　　此外，康文署今日起重開免費戶外康樂設施，包括足球場、板球場及籃球場等，另重開港島區小西灣游泳池和九龍區摩士公園游泳池；下周一起亦會重開收費康樂設施，包括草地足球場、棒球場、排球場等隊際運動設施。市民可以使用網上康體通及前往預訂櫃枱及自助服務站，租訂重開的陸上收費康樂設施。

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