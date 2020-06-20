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深水灣外海 快艇撞死人

2020-06-20 列印
■警員將遺體運往香港仔水警基地。
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　　港島深水灣泳灘昨傍晚發生罕見意外，一名男泳客在泳灘對開海面暢泳期間，懷疑遭一艘快艇撞倒重傷，報警救起時證實傷重死亡。昨傍晚六時許，一名男子致電報警，指他在深水灣泳灘對開約七十米海面駕駛快艇期間，撞傷一名正在海面游泳男子。消防及水警輪接報到場時，發現傷者重傷昏迷，將他救上船送往香港仔水警基地，救護員初步檢驗證實事主已死亡，毋須送院；死者年約六十歲。警員將肇事駕快艇男子扣留助查，意外原因仍調查中。

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