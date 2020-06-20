保險界轟港健康碼收費貴籌備慢

粵港澳三地互認的健康碼系統遲遲未有落實，引不少急需來往內地的商務人士不滿。有保險業界人士向本報指出，本港受認可化驗機構每次檢測開價一千五百至三千多港元，遠高於澳門及深圳，批評政府整個籌備過程欠缺透明度，當中甚至有合謀定價之嫌，並令業界生意拱手相讓予澳門。有專家稱本港欠缺生化技術發展，明言不能期待檢測價格大減。記者 羅雅如



澳門與接壤的珠海早已於上月落實健康碼互認，上周起更豁免合資格澳門居民前往珠海十四日隔離醫學觀察，每日名額一千個，但本港健康碼系統卻仍未實施。而且，澳門亦早於上月起提供常規核酸檢測服務，當地居民目前豁免首次檢測費用，之後每次檢測收費只需一百八十澳門元，即約一百七十五港元。但在本港檢測則需花費一千五百元至三千多港元。



用瑞士製試劑增檢測成本



保險業人士李先生（化名）向本報透露，本港檢測費用昂貴，由於受認可化驗機構表示須在負壓病房取樣，並指派深切治療部護士執行，最後由醫生面診及告知結果，而試劑亦只選用成本較高、來自瑞士的試劑，令成本大增。李表示，本港收費極不合理，批評政府整個籌備過程閉門作業，令人懷疑有關機構合謀定價。他指，業界生意有六成生意來自內地，已有客戶轉至澳門公司，令業界大受損失。



內地客轉往澳門 生意受損



他批評政府決策過程緩慢，將經濟鏈斬斷。保險界立法會議員陳健波亦已去信特首林鄭月娥，促請政府盡快互認三地健康碼，提供低廉檢測服務。



醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，負責取樣的醫護最低限度須穿着全套保護衣物，但負壓病房不一定需要，環境空氣流通即可。他理解有關機構只想使用有信心的試劑，但強調健康碼系統最重要為名額控制。



不過，梁子超指本港欠缺生化技術發展及人材培訓，各界不能期待檢測價格減至內地或澳門程度。是次疫情暴露本港公營及私營化驗所面對突如其來的事件，難以快速做到研發、量產等。



