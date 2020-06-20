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張建宗稱技術解決 料廣東澳門先試行

2020-06-20 列印
　　立法會內會主席李慧琼昨在會上交代與政務司司長張建宗的會面情況，她引述對方指本港健康碼的技術開發將近完成，計劃以先導形式在廣東及澳門試行，並期望更多本港私營化驗所提供服務，在競爭下病毒檢測收費會下調。多名建制派議員要求，政府加快推行健康碼，以便基層家庭及商人來往內地和澳門，以及盡量下調檢測費。

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