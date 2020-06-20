  • 2020年6月20日 星期六
  • 29º
  • 81%
熱門： 水佳麗新冠肺炎人工呼吸國泰全民派1萬

日報新聞 > 港聞

200公斤木板壓傷半身 倉庫工人危殆

2020-06-20 列印
200公斤木板壓傷半身 倉庫工人危殆
Previous Next

　　天水圍一倉庫發生嚴重工傷意外，一名工人被一批重二百公斤木塊壓着上半身重傷昏迷，其他工人發現報警，傷者獲救及送院搶救，恐有性命之虞，案件警方列工業意外及有人暈倒處理。

　　昨晨約十一時，五十七歲姓葉工人，在屏廈路一號一個建築材料倉庫工作期間，遭一批木塊壓着上半身。據悉，壓着事主的木塊有二百五十塊，共重二百公斤。四十七歲姓張女職員聞事主慘叫聲發現，立即報警。

　　救護人員到場將傷者救出急救後送院，搶救後情況危殆。警員封鎖現場調查，相信事件沒有可疑，列工業意外及有人暈倒處理，並通知有關部門跟進意外原因。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd