200公斤木板壓傷半身 倉庫工人危殆

中午見菲傭在家準備午飯，我就說加個菜，我來做上海荷包蛋。 上海人吃荷包蛋，吃老不吃嫩，先把雞蛋兩面煎老，煎得荷包蛋邊呈金黃色，咬在口中有略脆之感，蛋黃也不求溏心，要咬下去有質感。荷包蛋煎好之後，起鍋放在一邊，鍋裏用醬油和砂糖加水調汁，水滾將荷包蛋回鍋與汁同煮兩分鐘即成。然後連蛋帶汁覆在白飯上，汁濃蛋香，一碗飯眨眼吃光。這就是上海人的口味，小時候的味覺記憶，至今覺得是最好的荷包蛋吃法。 上海街邊的小麵店，時常會煎一大堆荷包蛋放在一邊備用，給客人做「麵澆頭」，比如你叫一碗大腸麵，加兩塊錢，就可以添一隻荷包蛋，襯着濃濃的麵湯，吃起來特別香。當然，那隻荷包蛋一定是煎得老的，不會溏心...

2020-06-20