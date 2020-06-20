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五月破產呈請逾二千宗 創17年來新高

2020-06-20 列印
　　破產管理署昨日公佈，五月份提交破產呈請書有二千零七十九宗，是自二○○三年六月以來最高，亦較四月的六宗大幅急升三百四十五倍，按年則增長一點九八倍。今年首五個月合共有三千六百一十一宗，按年增加逾一成二。

　　上月發出接管/破產令的數目為四百六十二宗，按年跌約一成。

  提交強制清盤呈請則有六十八宗，亦較四月的一宗顯著增加，亦是自二○○九年七月以來最多，按年則增加約六成二。

　　破產管理署解釋，司法機構在今年三月及四月，除法院指定的緊急和必要的事務外，高等法院登記處一般保持關閉，聆訊一般被延期，故以上兩月的相關數據有所波動。

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