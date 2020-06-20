美一旦限制中國用美元 任志剛︰拿石頭砸自己腳

在北京，一連三日舉行的人大常委會今早閉幕，港區人大代表葉國謙昨日透露，不論《港區國安法》會否在今日表決通過，具體條文都會在今日公開。行政會議成員、前金管局總裁任志剛強調，美國一旦限制中國使用美元，有如拿石頭砸自己的腳。



據內地新聞聯播報道，人大委員長會議昨早在人民大會堂舉行，由人大委員長栗戰書主持。但報道未提及審議《港區國安法》的情況，只指憲法和法律委員會主任委員李飛在會上，匯報公職人員政務處分法草案、檔案法等的修改意見內容，並提出相關的建議表決稿。在分組會議，人大常委譚耀宗及基本法委員會副主任譚惠珠亦有發言。



任志剛接受傳媒專訪時直言，首次聽到國安法立法的消息時，「我就說感謝主，真的好，香港社會動盪的時期有機會了結。」他又指，現時美國是全球最大的負債國，一旦限制中國使用美元，有如拿石頭砸自己的腳，強調現時沒有大量資金流出香港，證明國際市場並不擔心國安法。



葉國謙透露，不論人大常委會今日會否表決通過國安法，具體條文都會在今日公開，很大機會本月底或下月初再召開特別會議審議條文。他又指，草案將「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」定為犯罪行為，並不奇怪，提醒日後若有人要求外國制裁香港，有機會觸犯法例。全國政協副主席董建華指國安法除了是對國家的責任，亦是為了香港的將來。



對於包括新公務員工會等組織計劃在今日舉行「罷工罷課公投」，以反對國安法，公務員事務局局長聶德權昨去信全體公務員，指責行為嚴重損害公務員隊伍的良好聲譽，重申公務員不可有反對國安法的行為。







