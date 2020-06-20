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校內喊「港獨」 教局促英華交報告

2020-06-20 列印
校內喊「港獨」 教局促英華交報告
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　　教育局指十分關注再次有學生作出違反《基本法》的活動，已要求英華書院嚴肅跟進有學生於校內叫「港獨」口號的事件，並提交報告。五十多名英華書院學生在周一（十五 日）於小息期間，到操場悼念去年墮樓死亡的反修例示威者梁凌杰，期間同學高喊「香港獨立，唯一出路」口號，亦有唱示威歌曲《願榮光歸香港》，片段被人上載網站。

         教育局強調「港獨」不符合香港在《基本法》下的憲制及法律地位，亦與國家對香港既定的基本方針政策相牴觸，任何「港獨」主張或活動均不應在校園出現，不應利用學校作為表達政治訴求的場地，並已聯絡校方要求嚴肅跟進，包括按校本訓輔機制跟進學生的問題，並向教育局提交報告，要求學校採取措施防止同類事件出現。

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